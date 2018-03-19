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Annesinin serum hortumuyla boğmaya çalıştığı Zekiye kurtarılamadı

ADIYAMAN Adliyesi'nde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın, geçen 4 Şubat'ta, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S., yaşamını yitirdi. Mardin'de 3 yıl önce...

Annesinin serum hortumuyla boğmaya çalıştığı Zekiye kurtarılamadı
ADIYAMAN Adliyesi'nde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın, geçen 4 Şubat'ta, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S., yaşamını yitirdi.
Mardin'de 3 yıl önce ismi öğrenilemeyen eşinden boşanıp Adıyaman Adliyesi'ne isteği üzerine tayin edilen memur Zeynep A., atandıktan sonra savcılığa başvurdu ve ev bulup, döşeyinceye kadar kızı Zekiye S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S.'nin yuvaya yerleştirilmesini talep etti. Talep üzerine çocuklar, geçen 15 Aralık'ta annelerinden alınıp yuvaya yerleştirildi. Zeynep A., Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda ev kiralayıp yerleştikten sonra yeniden savcılığa başvurup çocuklarını almak istedi. Savcılığın ikinci talebi de değerlendirmesiyle çocukları, 24 Ocak'ta anneleri Zeynep A.'ya geri verildi.
SERUM HORTUMUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI
Zeynep A., çocuklarından minik Zekiye'yi, 3 Şubat'ta yüksek ateş ve kusma şikâyetleriyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi süren Zekiye gözlem altındayken, annesi Zeynep A., 4 Şubat'ta sürekli ağlamasına öfkelenip kızını serum hortumuyla boğmaya çalıştı. Zekiye'nin nefes almadığını fark eden Zeynep A., ardından hemşirelere haber verdi. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen minik Zekiye'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Kızın boynundaki kızarıklıkları fark eden doktor ve hemşirelerin durumu polise bildirilmesiyle Zeynep A. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen ve sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. gözaltına alındı. Zeynep A. tutuklanırken, Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
6 Şubat'ta yoğun bakım servisinde cihaza bağlı olarak yaşayan Zekiye, bugün yaşamını yitirdi. Minik Zekiye'nin cenazesi morga konuldu.

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