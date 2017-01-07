Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Annesinin kapıyı üzerine kilitleyip evde yalnız bıraktığı çocuk yangında öldü

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp iddiaya göre kapıyı da üzerinden kilitleyerek...

Annesinin kapıyı üzerine kilitleyip evde yalnız bıraktığı çocuk yangında öldü
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp iddiaya göre kapıyı da üzerinden kilitleyerek misafirliğe gitti. Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, evin demir parmaklıklı penceresine çıkıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Gelen itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da kilitli kapıyı kırıp minik Mehmet'i alevler arasından çıkardı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan küçük çocuk, ambulansla götürüdüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yangından sonra eve gelen Çiğdem Ender, oğlunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Komşularının güçlükle sakinletirdiği Çiğden Ender, polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55