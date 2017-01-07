Annesinin kapıyı üzerine kilitleyip evde yalnız bıraktığı çocuk yangında öldü

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp iddiaya göre kapıyı da üzerinden kilitleyerek misafirliğe gitti. Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, evin demir parmaklıklı penceresine çıkıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.Gelen itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da kilitli kapıyı kırıp minik Mehmet'i alevler arasından çıkardı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan küçük çocuk, ambulansla götürüdüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Yangından sonra eve gelen Çiğdem Ender, oğlunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Komşularının güçlükle sakinletirdiği Çiğden Ender, polis tarafından gözaltına alındı.

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