Son Dakika
Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi
DİYARBAKIR'da annesi Hacire Akar'ın (49), dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu Mehmet Akar (21), mahkeme tarafından elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı cezaları...
GÜVENLİK 01.09.2019, 15:27
DİYARBAKIR'da annesi Hacire Akar'ın (49), dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu Mehmet Akar (21), mahkeme tarafından elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı cezaları verilerek serbest bırakıldı.
Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, 24 Ağustos günü ayrıldığı evine dönmeyince annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun polise teslim olmasının ardından 3 gün süren eylemine son veren Hacire Akar ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlunun kendisine teslim edileceğini söylemişti. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen Mehmet Akar, savcılıkta alınan ifadesinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akar, elektronik kelepçe takılmak şartıyla ev hapsiyle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Akar'a yurt dışına çıkış yasağı verip serbest bıraktı.
Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, 24 Ağustos günü ayrıldığı evine dönmeyince annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun polise teslim olmasının ardından 3 gün süren eylemine son veren Hacire Akar ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlunun kendisine teslim edileceğini söylemişti. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen Mehmet Akar, savcılıkta alınan ifadesinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akar, elektronik kelepçe takılmak şartıyla ev hapsiyle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Akar'a yurt dışına çıkış yasağı verip serbest bıraktı.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Everton
|4
|7
|6. West Ham
|4
|7
|7. Arsenal
|3
|6
|8. M. United
|4
|5
|9. Sheffield United
|4
|5
|10. Chelsea
|4
|5
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0