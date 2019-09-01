Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi (2)

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HACİRE AKAR: OĞLUMA KAVUŞTUM, MUTLUYUM Ev hapsi verilen oğlu Mehmet Akar ile birlikte adliyeden çıkan Hacire Akar, "Oğluma kavuştum, mutluyum. Bu dert bitti" dedi. Mehmet Akar ise adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı. Aile, Sur...
GÜVENLİK 01.09.2019, 14:57
HACİRE AKAR: OĞLUMA KAVUŞTUM, MUTLUYUM
Ev hapsi verilen oğlu Mehmet Akar ile birlikte adliyeden çıkan Hacire Akar, "Oğluma kavuştum, mutluyum. Bu dert bitti" dedi. Mehmet Akar ise adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı. Aile, Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'ndeki evlerine gitti.
Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, ()
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