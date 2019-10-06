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Annesinin evinde intihar etti
AYDIN'ın Çine ilçesinde, İbrahim C. (69), annesine ait metruk evde, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Çine'nin kırsal Kadılar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası İbrahim C.'den haber alamayan yakınları,...
GÜVENLİK 06.10.2019, 13:43
AYDIN'ın Çine ilçesinde, İbrahim C. (69), annesine ait metruk evde, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Çine'nin kırsal Kadılar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası İbrahim C.'den haber alamayan yakınları, meraklanıp, dün saat 09.00 sıralarında, çevrede aramaya çıktı. Annesine ait metruk eve giden yakınları, İbrahim C.'yi iple tavana asılı buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İbrahim C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen İbrahim C.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İbrahim C.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
Çine'nin kırsal Kadılar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası İbrahim C.'den haber alamayan yakınları, meraklanıp, dün saat 09.00 sıralarında, çevrede aramaya çıktı. Annesine ait metruk eve giden yakınları, İbrahim C.'yi iple tavana asılı buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İbrahim C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen İbrahim C.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İbrahim C.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
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