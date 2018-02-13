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Annesinin daha önce birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta A.Y.M. (16), iddiaya göre annesinin 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Mustafa Ertanıdır'a (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Ertanıdır hayatını...

Annesinin daha önce birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta A.Y.M. (16), iddiaya göre annesinin 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Mustafa Ertanıdır'a (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Ertanıdır hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ertanıdır, cadde üzerinde 46 LH 322 plakalı otomobiline binmek üzereyken 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Suzan T. (40) ile kadının ilk eşinden olan çocukları A.Y.M. ve M.T.M. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada iddiaya göre A.Y.M., annesinin bulundurma ruhsatlı tabancasıyla Ertanıdır'a peş peşe ateş etti. Ertanıdır vücuduna isabet eden 13 kurşunla yere yığılırken, Suzan T. ve çocukları olay yerinden kaçtı.
Silah sesleri nedeniyle çevredekiler haber vermesi üzerine Mustafa Ertanıdır, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, Suzan T., A.Y.M. ve M.T.M.'yi, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Trabzon Caddesi'nde yakalayıp gözaltına aldı, tabancaya el koydu. Soruşturma sürdürülüyor.

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