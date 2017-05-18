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Annesinin boğazını kesip öldürdükten sonra teslim oldu

SAMSUN'da 38 yaşındaki Hasan Ali K. iddiaya göre annesi 79 yaşındaki Seher K.'nın boğazını bıçakla kesip öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.  Olay, gece Samsun'un Terme İlçesi’nde bulunan Çay Mahallesi'nde meydana geldi....

Annesinin boğazını kesip öldürdükten sonra teslim oldu
SAMSUN'da 38 yaşındaki Hasan Ali K. iddiaya göre annesi 79 yaşındaki Seher K.'nın boğazını bıçakla kesip öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu. 
Olay, gece Samsun'un Terme İlçesi’nde bulunan Çay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ali K., birlikte yaşadığı annesi Seher K. ile tartıştı. Tartışma sonrası mutfağa giderek bıçak alan şüpheli, annesinin boğazını keserek olay yerinde öldürdü. Daha sonra Hasan Ali K., polise giderek “Ben annemin boğazını kestim" diyerek teslim oldu. Eve giderek inceleme başlatan polis,  kadının cesedini buldu. Evde yapılan incelemelerin arından ceset, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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