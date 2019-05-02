Annesini öldürmekle suçlanan sanığa tahliye

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, çekyatın içinde battaniyeye sarılı bulunan ve nefessiz bırakıldığı sanılan Gülümser Bulut (66) cinayetiyle ilgili tutuklu yargılanan kızı H.A., tahliye edildi.

Olay, geçen yılın Ağustos ayında, Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki evde meydana geldi. Birlikte yaşadığı annesi Gülümser Bulut'tan haber almadığını öne süren H.A., iddiaya göre, teyzesiyle hastanelere gitti. Bulut'u hastanelerde arayıp, bulamayan teyze- yeğen, daha sonra eve geldi. H.A., ağır koku nedeniyle salondaki çekyatı açınca içinde Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaşıldı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan ve çelişkili ifadeler verdiği öne sürülen H.A. ile kuzeni Y.K. gözaltına alındı. Annesinin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını öne süren H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında dava açıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık H.A. ile kuzeni Y.K. ve avukatları katıldı. Uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyen H.A., basında yer alan bazı haberler yüzünden cezaevinde 'anne katili' olarak bilindiğini belirtip, "Bu durum, benim cezaevinde çok eziyet görmeme neden oldu. Psikolojim bozuldu. Ben suçsuzum" dedi.

H.A.'nın avukatı da müvekkilinin daha önce hiçbir suça karışmadığını savunup, olayda suçlu olanın, Y.K. olduğunu öne sürdü. Y.K.'nin, önce eve girmediğini söylediğini; ancak daha sonra eve girdiğinin anlaşıldığını kaydeden sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu değerlendirip, H.A.'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliyesine karar verdi.



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