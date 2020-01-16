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Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi

GÜVENLİK 16.01.2020, 13:14
Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi
ANTALYA'da, 3 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Bünyamin Bardakçı'nın (54) yargılamasına devam edildi. Annesinin ölümüne tanıklık eden H.B. (17) adlı kız, "Annesiz bırakıldım. Annem, yol arkadaşımdı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. 
Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 3 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince Antalya'ya yerleşti. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Asiye Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Haberi alan Bünyamin Bardakçı, geçen yılın Mayıs ayında, Konya'dan Antalya'ya geldi. Bardakçı, 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek, beklemeye başladı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atarak, kaçtı. Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.
2 AY SONRA ÖLDÜ
Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek, polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, anlık kızgınlıkla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bardakçı, sevk edildiği çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel ise tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.
Bünyamin Bardakçı için 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına, tutuklu sanık Bünyamin Bardakçı ve taraf avukatları katıldı. Bünyamin Bardakçı, duruşmadaki savunmasında, 19 yıllık eşinin ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen T.G. ise "Sanık maktulün arkasından geldi ve saçlarından tutarak elinde bulunan yaklaşık 1 litrelik beyaz bidon içindeki sıvıyı maktulün başından aşağı doğru ve yüzüne döktü sonra da oradan ayrıldı" dedi.
Mahkeme başkanı, adli tıbba gönderilen sıvanın içeriğinin sülfürik asit olduğuna dair raporun dosyaya konulduğunu söyledi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
'ÇIKAMAYACAK ŞEKİLDE CEZA ALSIN'
Adliye çıkışında konuşan Asiye Güzel'in kızı H.B., annesinin yaşadıklarına tanıklık ettiğini belirterek, "Kadına şiddet her geçen gün artıyor. Bizim gibi 14, 15, 16 yaşında çocuklar annesiz, babasız kalıyor. Biz bunu artık kabullenmek istemiyoruz. Bu yaşımızda annesiz, babasız kalıyoruz. Benim annem, genç yaşında suçsuz yere öldürüldü. Hiçbir suçu yokken. Bir kıskançlık uğruna annemin canı alındı. Ben annesiz bırakıldım. Bunların artık durmasını istiyorum. Çıkamayacak şekilde ceza almalarını istiyoruz. Öyle bir ceza alsınlar ki onlar bizim neler çektiğimizi içeride daha iyi anlasınlar. Babasız kalmanın artık benim için pek önemi yok ama annem benim bu dünyada yol arkadaşımdı. Onu benden aldılar. En ağır cezayı almasını, hiç çıkmamasını istiyorum. Tek dileğim sadece bu" diye konuştu.
'ÇOCUKLAR ANNESİZ, BABASIZ KALMASIN'
Olay anını unutamadığını da dile getiren H.B., "Evdeydim. İşe giden annem iş tişörtünü unuttuğu için arkasından çıktım. Çıkar çıkmaz bir kadın çığlığı duydum. Annem olup olmadığını kestiremedim. Babamı kaçarken gördüğümde, annem olduğunu anladım. Annemi gördüğümde elim ayağım birbirine dolaştı. Vücudunun her tarafı erimişti. Saçları yanmış, gözleri görmüyordu. Hastane sürecinde de ben yanındaydım. Yüzü, göğüs kısmı, sırtı, bacakları, kalçası, her yerine dökmüş. 4 ameliyat geçirdi. Emine Bulut da çocuğunun gözleri önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Çocuğunun gözü önünde öldürülen onlarca kadın var. Artık bizim gibi çocuklar mağdur olmasın, annesiz ve babasız kalmasın, hayatları zehrolmasın" dedi. 

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