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Annesini boğarak öldürüp, şüphe çekmemek için akrabalarını aramış (2)

TUTUKLANDI Ordu'nun Altınordu ilçesinde annesi Meryem Köken'i (50) boğarak öldüren Mert Karagöl (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilere 'pişmanım'...

GÜVENLİK 29.08.2019, 15:12

TUTUKLANDI Ordu'nun Altınordu ilçesinde annesi Meryem Köken'i (50) boğarak öldüren Mert Karagöl (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilere 'pişmanım' diyen Mert Karagöl, polis sorgusunda annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ileri sürerek, “Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öğrenildi

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