Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Annesini bıçaklayan kadına 5 yıl hapis

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, annesi F.Ç.'yi bıçakla yaralayan S.Ç. (41) adlı kadın, tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Olay, 17 Ekim 2017'de Devrek'e bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi....

Annesini bıçaklayan kadına 5 yıl hapis
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, annesi F.Ç.'yi bıçakla yaralayan S.Ç. (41) adlı kadın, tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Olay, 17 Ekim 2017'de Devrek'e bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Ç., mutfakta annesi F.Ç. ile tartıştı. Tartışma sırasında tezgahtaki bıçağı alan S.Ç., annesini karnından bıçakladı. S.Ç., olayın ardından komşularına haber vererek ambulans çağırmalarını istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu F.Ç., ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan S.Ç. ise mahkemece tutuklandı. S.Ç. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'üst soydan akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık S.Ç. ve avukatı hazır bulunurken, tedavisinin ardından taburcu olan annesi F.Ç. ise katılmadı. Karar öncesi son sözü sorulan S.Ç., "Pişmanım. Psikolojik sorunlarım vardı. Ne öldürme ne de yaralama kastım vardı. Zaten annemin yaralandığını anlamam üzerine hemen komşulara haber verdim" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.Ç.'nin annesi ile arasında öldürmeyi gerektirecek bir durum olmadığı, bıçaklama anından sonra olaydan gönüllü olarak vazgeçtiği, yaralanmadan sonra ambulans istemesi ve bu yönde çaba sarf etmesini göz önünde bulundurarak, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. S.Ç., tutuklulukta kaldığı süre ve hükmün kesinleşmesinde geçecek süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328