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Annesini bıçakla yaralayan üniversite öğrencisine para cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, üniversite öğrencisi Mustafa Furkan D. (20), ayrı yaşadığı annesi Belgin T.'yi (44), "Bana para ver, yoksa seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği ve bıçakla parmağından yaraladığı suçlamasıyla...

Annesini bıçakla yaralayan üniversite öğrencisine para cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, üniversite öğrencisi Mustafa Furkan D. (20), ayrı yaşadığı annesi Belgin T.'yi (44), "Bana para ver, yoksa seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği ve bıçakla parmağından yaraladığı suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 10 Kasım'da merkez Talas ilçesinde meydana gelen olayda Mustafa Furkan D., bir süredir ayrı yaşadığı ve başkasıyla evli olan annesi Belgin T.'nin evine gitti. Genç, "Bana para ver, yoksa seni öldürürüm" dediği annesiyle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Furkan D., annesini bıçakla parmağından yaraladı. Belgin T.'nin, şikayette bulunması üzerine Mustafa Furkan D. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Anne Belgin T. de duruşmada hazır bulundu. Belgin T, bir anlık sinirle ifade verdiğini ve pişman olduğunu söyleyerek, "Olay sırasında tartıştık. 'Para ver, yoksa seni öldürürüm' demedi. Sinirle bir anda ifade verdim, şikayetimi geri çekmek istedim olmadı" dedi.
Son sözü sorulan sanık Mustafa Furkan D., "Diyeceğim bir şey yok, beraatımı istiyorum" dedi. Savcı, sanığın 'üst soydan akrabaya karşı kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını isterken mahkeme heyeti, Mustafa Furkan D.'ye, 'yaralama' suçundan 150 gün adli para cezası karşılığı 3 bin TL para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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