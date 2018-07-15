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Annesi ile eşini dövüp, evini ateşe veren eski uzman çavuş aranıyor

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), () - İZMİR'de, ordudan ihraç edilen eski jandarma uzman çavuş E.B., sokakta bir grup gençle tartıştıktan sonra evine gittiği annesi ile eşini dövdü. Ardından yan binadaki evine geçip, ses bombası atarak, ateşe...

Annesi ile eşini dövüp, evini ateşe veren eski uzman çavuş aranıyor

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), () - İZMİR'de, ordudan ihraç edilen eski jandarma uzman çavuş E.B., sokakta bir grup gençle tartıştıktan sonra evine gittiği annesi ile eşini dövdü. Ardından yan binadaki evine geçip, ses bombası atarak, ateşe verdikten sonra ruhsatsız 2 tabancasıyla kaçan E.B.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Tire ilçesinde meydana geldi. Tire TOKİ Evleri'nde yaşayan ve jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı askeriyeden bir süre önce atıldığı öğrenilen E.B., henüz bilinmeyen nedenle sokakta bir grup gençle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine E.B., annesinin evine gidip, iddiaya göre, buradaki eşinden silahını alacağını söyleyerek, kendi evlerinin anahtarlarını istedi. Eşi anahtarları vermek istemeyince sinirlenen E.B., annesi ile eşini dövdü. Anahtarları zorla alan E.B., yan binadaki evine geçti. Ses bombası attığı evi ateşe veren E.B., ruhsatsız 2 tabancasını da alarak, kaçtı. Patlama sesi üzerine binadakiler, panikle kaçışırken, bir yandan da itfaiyeyi arayıp, durumu bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma, E.B.'nin yakalanması için de çalışma başlattı.

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