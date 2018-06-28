Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Annesi ile ablasını 4 gün rehin tuttu, polis 2 saatte ikna etti

BURSA’da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Caner Ş.'nin (45), annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.'yi 4 gündür rehin tuttuğu ortaya çıktı. Olay, Caner Ş.'yi ikna edemeyeceğini anlayan Şahsane...

Annesi ile ablasını 4 gün rehin tuttu, polis 2 saatte ikna etti

BURSA’da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Caner Ş.'nin (45), annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.'yi 4 gündür rehin tuttuğu ortaya çıktı. Olay, Caner Ş.'yi ikna edemeyeceğini anlayan Şahsane G.'nin eşinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Eve gelen polislere kapıyı açmayıp tehditler yağdıran Caner Ş., ikna edildikten sonra teslim oldu.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi’nde yaşayan Caner Ş., eşinin şiddetli geçimsizlik sonucu evi terk etmesi sonucu bunalıma girdi. Caner Ş., geçtiğimiz pazartesi günü kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. (79) ve ablası Şahsene G.'yi (51) evinde pompalı tüfek ile rehin aldı. İddiaya göre, bunun üzerine Şahsene G., cep telefonu ile aradığı eşi Mehmet G.'ye bilgi verdi. Olayın tatlılıkla çözülmesi için araya İzmir'den çağırdığı akrabalarını koyan Mehmet G., bundan da sonuç alamayınca bugün saat 17.00 sıralarında polise haber verdi. 

Çevrede önlem alan polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Uzman, Caner Ş. ile kapı arkasından görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonucu ikna olan Caner Ş., gözaltına alınıp Alper Uzman'ın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Birçok suçtan kaydı bulunan Caner Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325