Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Annesi geciken çocuk itfaiyeyi aradı, evden kedisiyle alındı

DÜZCE'de Aybars Kiş (8) evin kapısını kilitleyip giden ve 1 saat sonra geri döneceğini söyleyen annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu polis ekiplerine teslim etti.

Annesi geciken çocuk itfaiyeyi aradı, evden kedisiyle alındı
DÜZCE'de Aybars Kiş (8) evin kapısını kilitleyip giden ve 1 saat sonra geri döneceğini söyleyen annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Çocuk evden çıkartıldığı sırada kedisini de aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Mehmet Akif Sokak’ta meydana geldi. Aybars Kiş isimli çocuğun annesi 1 saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip dışarı çıktı. Annesi söz verdiği saate eve gelmeyen küçük çocuk telefonla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak evde tek başına kaldığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri 2'nci kattaki çocuğu merdivenli araçla alarak aşağı indirdi. Aybars Kiş  kedisini de yanına aldı. Evinden indirilen çocuk, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilerek Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328