Annesi geciken çocuk itfaiyeyi aradı, evden kedisiyle alındı

DÜZCE'de Aybars Kiş (8) evin kapısını kilitleyip giden ve 1 saat sonra geri döneceğini söyleyen annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Çocuk evden çıkartıldığı sırada kedisini de aldı.Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Mehmet Akif Sokak’ta meydana geldi. Aybars Kiş isimli çocuğun annesi 1 saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip dışarı çıktı. Annesi söz verdiği saate eve gelmeyen küçük çocuk telefonla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak evde tek başına kaldığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri 2'nci kattaki çocuğu merdivenli araçla alarak aşağı indirdi. Aybars Kiş kedisini de yanına aldı. Evinden indirilen çocuk, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edilerek Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü.



