Annesi Eda Nur'u 1 haftadır balkonda bekliyor

ADANA'da 1 hafta önce 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrılan Eda Nur Esentürk'ün (15) annesi Ayşe Esentürk (39) 1 haftadır kızının eve dönmesini balkonda beklediğini söyledi.Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne oturan Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrıldı. Bir restoranda çalışan anne Ayşe Esentürk eve geldiğinde masa üzerindeki notu gördü. Bunun üzerine aile polisi aradı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen kızlarından bir haber alamadıklarına belirten Ayşe Ertürk, "Kızımın niye gittiğini bilmiyorum. Kandırılmış olabilir. Bir haftadır onu balkonda bekliyorum. Kaç gün oldu bir haber yok. Kızım beni duyuyorsan ne olur gel" diye gözyaşı döktü.Baba Osman Esentürk ise, "Ben maden işçisi olarak çalışıyorum. Kızım not bırakarak evden ayrıldı. Çok içine kapanık bir kızdı, ortaokuldan sonra okumak istemedi. Hiçbir sorunu yoktu, hayatından endişe ediyoruz" dedi.

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