Annesi, babası tarafından öldürülen Müşerref: Onsuz uyuyamam ki (2)

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TUTUKLANDI Konya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Tuba Erkol'un cenazesi ise Konya Numune...
GÜVENLİK 23.08.2019, 13:06
TUTUKLANDI
Konya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Tuba Erkol'un cenazesi ise Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuba Erkol, Hacı Veyiszade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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