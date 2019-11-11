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'Annemizi arayacağız' diye aldıkları telefonu çaldılar
ANTALYA'da, parkta oturan Hakan Ç.'nin yanına yaklaşarak, "Annemizi arayacağız, telefonunu verir misin?" diyerek aldıkları telefonu alıp kaçan Erdem F. ile Yıldıray Y., çaldıkları telefonu satarken yakalandı. Olay, önceki gün Döşemealtı...
GÜVENLİK 11.11.2019, 12:45
ANTALYA'da, parkta oturan Hakan Ç.'nin yanına yaklaşarak, "Annemizi arayacağız, telefonunu verir misin?" diyerek aldıkları telefonu alıp kaçan Erdem F. ile Yıldıray Y., çaldıkları telefonu satarken yakalandı.
Olay, önceki gün Döşemealtı ilçesinde bir çocuk parkında meydana geldi. Çocuk parkında oturan Hakan Ç.'nin yanına yaklaşan Erdem F. İle Yıldıray Y., "Annemizi arayacağız, telefonunu verir misin?" diye sordu. Telefonu alan ikili, bankta bulunan poşeti de alıp hızla kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine düşen Hasan Ç., yakalayamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Erdem F. ile Yıldıray Y.'yi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde telefonu satmak üzereyken yakaladı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, içinde kimlik, kredi kartları ve mikrofon bulunan poşeti de evin bahçesine gömdükleri ortaya çıktı.
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün Döşemealtı ilçesinde bir çocuk parkında meydana geldi. Çocuk parkında oturan Hakan Ç.'nin yanına yaklaşan Erdem F. İle Yıldıray Y., "Annemizi arayacağız, telefonunu verir misin?" diye sordu. Telefonu alan ikili, bankta bulunan poşeti de alıp hızla kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine düşen Hasan Ç., yakalayamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Erdem F. ile Yıldıray Y.'yi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde telefonu satmak üzereyken yakaladı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, içinde kimlik, kredi kartları ve mikrofon bulunan poşeti de evin bahçesine gömdükleri ortaya çıktı.
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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