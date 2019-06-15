Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Annelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istediler

ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bicil'in (66) çocukları, davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etmedi. Olay, geçen yıl Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde...

Annelerini balyozla öldüren babalarının davasına yayın yasağı istediler
ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bicil'in (66) çocukları, davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etmedi.
Olay, geçen yıl Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Ali-Hanife Bicil çifti evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü sırada Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Daha sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Tutuklanan koca hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanığın avukatı ile 4 çocuğu katıldı. Bicil, “Bin pişmanım keşke böyle olmasaydı” dedi.
YAYIN YASAĞI İSTELER
Daha önceki duruşmada, babalarının cinnet getirerek, annelerini öldürdüğünü savunan 4 kardeş, verilecek kararla babalarının topluma yeniden kazandırılmasını istedi. Ayrıca ölen annelerini ve tutuklu yargılanan babalarını çok sevdiklerini, davanın kamuoyuna yansıması nedeniyle ailelerinde olumsuzluklar yaşandığını ifade ederek, dosyaya yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddetti.
Mahkeme, tutuklu sanık Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328