istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Anneleri babaları tarafından öldürülen kardeşlerden duruşmada duygulandıran sözler

MERSİN'de şiddet uyguladığı için kendisinden boşanan eşi Filiz Kaplan'ı (42) silahla vurarak öldüren Murat Ceritlioğlu (45) hakim karşısına çıktı. Savunmasında alkol bağımlısı olduğunu söyleyen sanık, "Alkol beni yönlendirdi"...

GÜVENLİK 12.12.2019, 15:23
Anneleri babaları tarafından öldürülen kardeşlerden duruşmada duygulandıran sözler
MERSİN'de şiddet uyguladığı için kendisinden boşanan eşi Filiz Kaplan'ı (42) silahla vurarak öldüren Murat Ceritlioğlu (45) hakim karşısına çıktı. Savunmasında alkol bağımlısı olduğunu söyleyen sanık, "Alkol beni yönlendirdi" ifadesini kullandı. Çiftin çocukları ise mahkemede babalarının annelerine sürekli şiddet uygulayıp, alkol ve uyuşturucu kullandığını söyleyerek, olay günü yaşadıklarını anlattılar. Annelerinin soyadını alan kardeşlerin anlattıkları salonda duygusal anlar yaşatırken, iki kardeş olay anı görüntülerini ise izlemek istemedi. 
Olay, 28 Haziran günü merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere evinden çıktı. Kaplan bu sırada, 1 yıl önce boşandığı Murat Ceritoğlu’nun silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Filiz Kaplan, hayatını kaybetti. Olayın ardından Ceritlioğlu ve otomobille birlikte geldiği 3 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ceritlioğlu tutuklandı, araçta bulunan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Davanın ilk duruşması 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gördü. Duruşmaya hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheli A.A., Filiz Kaplan'ın çocukları, ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.
'SENİ SEVMİYORUM' DEYİNCE KURŞUN YAĞDIRMIŞ
Duruşmada  ilk olarak söz verilen sanık Murat Ceritlioğlu, ilk olarak ifade vermek istemedi. Ancak sonrasında karar değiştirerek olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdiğini öne sürdü. Olay günü kızından para almak için gittiği olay mahallinde eski eşi Filiz Kaplan'ı gördüğünü ve konuşup barışmak için yanına gittiğini ancak Filiz'in kendisine 'Seni sevmiyorum' diyerek hakaret ettiğini iddia eden zanlı, "Alkol bağımlılığım ve işsiz olduğum için boşandık. Evi ben almıştım. Boşandıktan sonra ev karşılığında bana 60 bin TL verdiler. Bir kısmını kızıma verdim. Sıkıştıkça kızımdan para istiyordum. Olay günü yine kızımdan para istemek için sabah eve gittim. Bu sırada Filiz'in evden çıktığını gördüm. Araçla yanına giderek, onu sevdiğimi barışmak istediğimi söyledim. Alkollü idim. Filiz bana hakaret etti. Alkolün yönlendirmesi ile silahı belimden çıkartıp ateş ettim.Bu olayı yapacak biri değildim. Aniden gelişti. Öldürmek istesem çalıştığı hastaneye gider öldürürdüm. Sonra arabaya binip gittik. Böyle olsun istemezdim" dedi.
ANNEMİ HEP 'BOŞANIRSAN ÖLÜMLE BİTER' DİYE TEHDİT EDİYORDU
Duruşmaya katılan Filiz Kaplan'ın 29'li yaşlardaki çocuklarının sözleri mahkemede duygusal anlar yaşattı. Selcan Kaplan, "Annem sürekli şiddet görüyordu. Sadece alkol değil, uyuşturucu da kullanıyordu. Annem para vererek boşanabildi. Olaydan 1 ay önce silah aldığını söyledi. Annemi hep 'boşanırsan ölümle biter' diye tehdit ediyordu. Olay günü sabah 06.12'de ağabeyimin sesine uyandım. 'Selcan kalk anne öldü' dedi. Annem yerde yatıyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Sizin ve Allah'ın adaletine sığınıyorum. Yanındakiler olaydan sonra kutlama yapar gibi içki içmişler. Umarım bir insanı annesiz bırakmanın acısını yaşarlar" diye konuştu.
ANNEM ELLERİMİN ARASINDA ÖLDÜ
Filiz Kaplan'ın diğer çocuğu Gökhan Kaplan ise şunları söyledi:
"Bu şahsı değil baba olarak insan olarak bile görmüyorum. Şahıs anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Evde sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Annem dayanamayıp boşanma davası açtı ama şahıs boşanmak istemiyordu. 60 bin TL vererek boşandı annem. Boşandıktan sonra da tehditleri devam etti. Bana bıçak çekti. Olay günü annemin çığlığına uyandım. 'Gökhan' diye bağırdı. Annem yerde kanlar içinde yatıyordu. Ellerimin arasında öldü. Bir kadın ikiye ayrılırsa yarısı anne yarısı çocuktur. Bir kadın katledilirse hem anne hem çocuk ölür" ifadelerini kullandı. Gözü yaşlı çocuğun sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.
Duruşmaya katılan Filiz Kaplan'ın ağabeyleri de zanlının kendilerini de sürekli tehdit ettiğini, evlerinin kapılarını kırdığını söyledi. Tehdit altında olduklarını belirten ve haklarında koruma kararı bulunan Kaplan ailesinin fertleri, olay günü araçta yer alan 3 şüphelinin de tutuklanmasını istedi.
Müşteki avukatları da olay günü araçta bulunan zanlıların eyleme iştirak ettiklerini söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.
OLAYDAN SONRA İÇKİ İÇMİŞLER
Öte yandan olay günü katil zanlısı Murat Ceritlioğlu ve araçta bulunan 3 şüphelinin şelaleye giderek içki içtikleri ortaya çıktı. Duruşmada olay anına ait kamera görüntülerinin izletileceği sırada Filiz Kaplan'ın çocukları dayanamayarak dışarı çıktı. Kamera görüntülerinde, evden çıkan Filiz Kaplan'ın yanına yaklaşan bir araçtan inen şahsın arkadan ateş ettiği, sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
DURUŞMA 16 OCAK'A ERTELENDİ
Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu'nun tutukluluk halinin devamına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Duruşmaya katılmayan diğer şüpheliler H.G. ve M.D.'nin sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma 16 Ocak 2020'ye ertelendi.

Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9