Anneler Günü çiçeği götürürken kaza yaptılar

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birindeki Anneler Günü'ne özel alınan ve yaprakları dağılan çiçek, özenle başka bir araca nakledildi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Savaş Caddesi ile 1475 Sokak kesişiminde meydana geldi. Mustafa Köse yönetimindeki 34 FD 7882 plakalı otomobil ile Meral Ekinci yönetimindeki 07 AC 796 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri karşı şeride geçerken, diğer araç kaldırıma çıktı. Kazayı görenler 112'ye haber verdi. Sağlık ekipleri yaralanan iki otomobil sürücüsünü hastaneye götürdü.

07 AC 796 plakalı otomobilde bulunan sürücü Meral Ekinci'nin kardeşi Seval Ermiş, kucağında bulunan ve zarar gören Anneler Günü'ne özel alınan çiçeği özenle araçtan çıkararak başka bir otomobille evine götürdü. Kazanın meydana geldiği kavşakta yanlış yönlendirme tabelaları konulduğunu söyleyen İlyas Koç ile Cihangir Aydoğan, belediyeye yapılan başvurulcarın sonuçsuz kaldığını öne sürdü.

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