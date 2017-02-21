Anne ve oğlu motosiklet kazasında öldü

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde 19 yaşındaki İsa Uvaçin ile annesi 38 yaşındaki Menhiye Uvaçin, iş çıkışı motosikletle eve giderken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Demre Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Haldeki bir depoda çalışan Menhiye Uvaçin ve oğlu İsa Uvaçin iş çıkışı eve gitmek için motosikletle yola çıktı. İsa Uvaçin'in kullandığı motosiklete kavşakta 22 yaşındaki Yasin Topçu'nun kullandığı 07 AZD 28 plakalı otomobil çarptı. Kasksız anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Menhiye ve İsa Uvaçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Topçu, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayı duyup gelen anne ve oğlun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının incelemesinin ardından anne ve oğlun cenazesi Demre Devlet Hastanesi morguna konuldu. İsa Uvaçin'in yaklaşık 3 ay önce evlendiği ve memleketi Şanlıurfa'dan Demre'ye gelerek Toptancı Hal'de çalışmaya başladığı belirtildi.