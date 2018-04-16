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Anne ve kızı evde ölü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde oturan Fadime Dolaksız (70) ve kızı Halime Dolaksız (44), evde ölü bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen anne ve kızın kesin ölüm...

Anne ve kızı evde ölü bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde oturan Fadime Dolaksız (70) ve kızı Halime Dolaksız (44), evde ölü bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen anne ve kızın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
Eğirdir'e bağlı Barla köyünde oturan Fadime ve kızı Halime Dolaksız'dan geçen hafta perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınları, dün eve geldiklerinde kapıyı açan olmayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri girdikleri evde anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen anne ve kızının cenazesi otopsi için morga konuldu.
MARKET ALIŞVERİŞİNDE GÖRÜLDÜLER
Fadime ve Halime Dolaksız'ın geçen ay marketten alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Markete gelen anne Fadime Dolaksız'ın bir süre oturduktan sonra kızıyla birlikte elindeki poşetlerle marketten çıktığı görüntülere yansıdı.

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