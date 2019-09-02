Anne ve çocukları yan yana toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ayşe Aksu (35) kızı Zeliha Aksu (12) ve oğlu Mustafa Baki Aksu (7), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. Hacdan gelen yakınlarını ziyaretten dönen Muhammet Bayrak (38) yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Baki Aksu hayatını kaybetti. Sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) ise yaralandı.Ayşe Aksu ile çocuklarının cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ilk olarak Ayşe Aksu'nun Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenazeler Haydarlı Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda kişi katıldı.Cenaze namazı öncesi imam, Ayşe Aksu için helallik istedi. İmam, Mustafa Baki ve ablası Zeliha Aksu çocuk oldukları için onlara helallik istemedi. İmamın sırasıyla cenaze namazı kıldırmasının ardından Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Aksu götürüldükleri Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.GERİYE GÜLEN FOTOĞRAFLARI KALDIÖlümleriyle yakınlarını yasa boğan Mustafa Baki ve ablası Zeliha'dan geriye, gülen fotoğrafları kaldı. Öte yandan kazada yaralanan Ayşe Aksu'nun eşi İsmail (38) ve oğlu Veli Aksu (15) ile Ahmet Aksu (34), Emine Aksu (32) ve Muhammet Bayrak'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.