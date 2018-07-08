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Anne ve babasını ölümden kurtardı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan çalıntı kamyonetin kendiliğinden hareket edip, çarpıp duvarını yıktığı evde yaralanan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç'in hastanedeki tedavisi...

Anne ve babasını ölümden kurtardı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan çalıntı kamyonetin kendiliğinden hareket edip, çarpıp duvarını yıktığı evde yaralanan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Genç çiftinin oğulları Can Genç, sabah işe giderken yanan kamyonetin evlerine çarptığını gördüğünü, anne ve babasını kendisinin kurtardığını söyledi. 
​Poligon semti 123/5 Sokak'ta, park halinde bulunan bir kamyonette dün sabah yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği kamyonet, kendiliğinden hareket edip, önce park halindeki araçlara, ardından da Mehmet Genç'in evinin duvarına çarptı. Evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kaldı. Araçtaki alevler, eve sıçradı. 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, yanık yaraları bulunan Genç çifti, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi. Öte yandan kamyonetin duvarını yıktığı evde onarım çalışmaları başladı.
Olayda yaralanan yaşlı çiftin oğulları Can Genç, anne ve babasını ölümde kurtardığını belirterek şöyle konuştu:
"Annem ve babam bu evde, ben ise kendi evimde yaşıyorum. O gece ziyaretlerine gelmiştim. Gece onların yanında kalmaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım. Sabah erken saatte işe gitmek için sokağa çıkınca kamyonetin yandığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim. O sırada kamyonet alev topuna dönerek annem ve babamın yaşadığı eve hızla çarptı. Babamın yattığı odanın duvarı yıkıldı. Ev de yanmaya başladı. O anda ne yapacağımı şaşardım. Kedime kaybettim. Eve girip annemi ve babamı evden çıkarttım. Vücutlarında ciddi yanıklar var. Tedavileri şu anda sürüyor. Kendilerinin herhangi bir geliri yok. Yetkilerin yardım etmesini istiyorum."

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