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Anne ve babası uyuşturucudan tutuklanınca, üzerine benzin döküp intihara kalkıştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, uyuşturucudan mahkum olan annesi ve babası geçen hafta cezaevine konulan 14 yaşındaki S.A., üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı. Emniyet ekipleri,...

Anne ve babası uyuşturucudan tutuklanınca, üzerine benzin döküp intihara kalkıştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, uyuşturucudan mahkum olan annesi ve babası geçen hafta cezaevine konulan 14 yaşındaki S.A., üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı. Emniyet ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlanarak genci kurtardı. 
İnegöl’de uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Papatya A. ile eşi İrfan A. geçen hafta cezaevine konuldu. Çiftin oğlu S.A., anne ve babasının  cezaevine konulması üzerine geçirdiği bunalım sonucu Sinanbey Mahallesi Mesudiye sokaktaki evinin önünde pet meşrubat şişesine doldurduğu benzin ve çakmağı eline alarak, "Kendimi yakacağım" diye bağırmaya başladı.
POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Servis ve İnegöl itfaiye ekiplerini de çağırdı. Polis i genci ikna etmek için yoğun çaba harcarken, şişeden arada bir de üzerine benzin döken S.A. "Anne ve babamı tutukladınız, evde kardeşlerimle kaldım” diyerek bağırdı. Polis ekibindeki bir komiser, S.A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanıp elindeki bezin dolu şişeyi ve çakmağı aldı.
SB.A., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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