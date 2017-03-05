Anne ve babası uykuda bıçaklayan genç tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, annesi 50 yaşındaki Dilşah Kalen ile babası 52 yaşındaki Mehmet Şah Kalen'i uykularında bıçakla yaraladığı iddia edilen İbrahim Kalen (21) tutuklandı.

Dün saat 05.00 sıralarında, Dilşah- Mehmet Şan Kalen çiftinin oturduğu Mustafa Kemal Mahallesi, Alper Sokak'taki evlerinden çığılık sesleri ve gürültüler duyulması üzerine komşuları '155 Polis İmdat' hattına bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Dilşah-Mehmet Şan Kalen çiftini başlarından yaralanmış olarak kanlar içinde buldu. Çağrılan 112 ambulansıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çifttten Mehmet Şah Kalen Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, eşi Dilşah Kalen ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Şah Kalen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Anne ve babasını uykuda bıçakla yaralayan uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen İbrahim Kalen gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde olayı hatırlamadığını belirtip, susma hakkını kullanan Kalen aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.





