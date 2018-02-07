Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Anne ve babalarının katilini öldürdüler

KARS'ın Selim ilçesinde Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Bozkaya'yı (52) öldürdü. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde...

Anne ve babalarının katilini öldürdüler
KARS'ın Selim ilçesinde Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Bozkaya'yı (52) öldürdü.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde meydana geldi. Selim'de 2004 yılında Kibar İşçi ile eşi Cafer İşçi'yi öldürmekten cezavinde yatan Ahmet Bozkaya, bir ay önce cezaevinden tahliye oldu. Bozkaya, Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi Değirmencioğlu manavı önünde kan davalı olduğu İşçi çifitin çocukları ile karşı karşıya geldi. Çetin ve Özbay İşçi kardeşler, Ahmet Bozkaya ile bir süre tartıştı. Aralarında husumet bulunan iki tarafın tartışması kavgaya dönüştü. İki kardeş, tabancayla Ahmet Bozkaya'yı öldürdükten sonra kamyonetle olay yerinden kaçtı. Başından vurulan evli 4 çocuk babası Ahmet Bozkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşler, Çetin İşçi ve Özbay İşçi, Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı. Cinayet suçunu itiraf eden 2 kardeş, sorgulanmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314