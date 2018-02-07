Anne ve babalarının katilini öldürdüler

KARS'ın Selim ilçesinde Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Bozkaya'yı (52) öldürdü.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde meydana geldi. Selim'de 2004 yılında Kibar İşçi ile eşi Cafer İşçi'yi öldürmekten cezavinde yatan Ahmet Bozkaya, bir ay önce cezaevinden tahliye oldu. Bozkaya, Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi Değirmencioğlu manavı önünde kan davalı olduğu İşçi çifitin çocukları ile karşı karşıya geldi. Çetin ve Özbay İşçi kardeşler, Ahmet Bozkaya ile bir süre tartıştı. Aralarında husumet bulunan iki tarafın tartışması kavgaya dönüştü. İki kardeş, tabancayla Ahmet Bozkaya'yı öldürdükten sonra kamyonetle olay yerinden kaçtı. Başından vurulan evli 4 çocuk babası Ahmet Bozkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşler, Çetin İşçi ve Özbay İşçi, Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı. Cinayet suçunu itiraf eden 2 kardeş, sorgulanmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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