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Anne- oğulun can verdiği kaza, unutulan cüzdan için eve dönerken olmuş

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, 2 otomobilin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Yadigar İsmailoğlu (49) ile oğlu Semih'in (16) cenazeleri, gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi. Kazanın,...

Anne- oğulun can verdiği kaza, unutulan cüzdan için eve dönerken olmuş

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, 2 otomobilin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Yadigar İsmailoğlu (49) ile oğlu Semih'in (16) cenazeleri, gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi. Kazanın, tatil için Kastamonu'dan Sinop'a gitmek üzere ailesiyle yola çıkan sürücü İdris İsmailoğlu'nun, cüzdanını unutması nedeniyle eve dönerken, meydana geldiği ortaya çıktı. 
Kaza, 4 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde, Taşköprü yolundaki Hacıbey kavşağında meydana geldi. İdris İsmailoğlu (18) yönetimindeki 37 SK 510 plakalı otomobil ile Hüseyin Demirsoy'un (55) kullandığı 34 LP 1387 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İsmailoğlu'nun otomobili çarpışmanın etkisiyle havada takla atarak, yola savruldu. Kazada savrulan araçtaki sürücü İdris İsmailoğlu ile oğlu Semih yaralanırken, eşi Yadigar İsmailoğlu yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Demirsoy ile Nurdan (53), Saliha (43), Kaan (18) ve Merve Demirsoy ile Tülin Kebelioğlu (18), Muhammed İlgeç (18) ve E.E.K. (5) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Semih İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ANNE- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ
Yadigar İsmailoğlu ile oğlu Semih'in cenazeleri, bugün öğle vakti İsmailbey Camii'nde kılınan namazın ardından baraj yolu üzerindeki aile mezarlığında, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
CÜZDAN İÇİN EVE DÖNERKEN KAZA YAPMIŞLAR
Öte yandan kazanın, tatil için Kastamonu'dan Sinop'a gitmek üzere ailesiyle yola çıkan sürücü İdris İsmailoğlu'nun, cüzdanını unutması nedeniyle eve dönerken, meydana geldiği ortaya çıktı. 

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