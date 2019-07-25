Anne kızın domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette 2'şer kez müebbet istemi

BURSA’da apartman dairesinde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış halde cesetleri bulunan Suriyeli Hayat Meşail (29) ve annesi Sabah Meşail’i (61) öldürdükleri iddia edilen, genç kadının eşi Ali Hattab (28) ve arkadaşı Khaled Jarad'ın (21) yargılanmasına başlandı. Haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklardan Ali Hattab, eşi ile kayınvalidesini akrabalarının öldürdüğünü öne sürdü.Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz nisan ayında meydana geldi. Olay günü mahalle sakinleri, 4 katlı bir apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış bir kadın cesedi buldu. Hemen evde geniş kapsamlı araştırma başlattı. Bu arama sırasında da üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı bir kadın cesedi daha buldu. Cesetlerin Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad olduğunu belirledi.Şüphelilerden Khaled Jarad, olay yerine yakın bir bölgede, Suriye'ye kaçacağı belirlenen Ali Hattab ise Adana’da öldürdüğü eşi Hayat Meşail'e ait 12 bin 400 TL ve 5 bin TL değerindeki altınlarla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.'EŞİM VE KAYINVALİDEMİ AKRABALARI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR'Çifte cinayetin zanlılarının yargılanmasına Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Ali Hattab, “Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni darp ettiler. O yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum” dedi.Diğer tutuklu sanık Khaled Jarad ise “Ali, akşam saatlerinde beni arayarak, bira ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Evine girmemle birlikte arkamızdan polisler geldi. Ali, kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetler ile ilgim yok” diye konuştu.Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.FOTOĞRAFLI