Anne- kızı döven 2 şüpheli tutuklandı

İNÖNÜ (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde gasp amacıyla girdikleri evde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'yı dövdükleri öne sürülen 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile arkadaşı 31 yaşındaki İsa Taştan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde geçen Çarşamba günü meydana gelen olayda, ilçede hayvancılık ve mandıracılık yapan emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, evlerine giren kişiler tarafından dövüldü. Koma halinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer Şenkaya yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın meydana geldiği 2 katlı bahçeli evin arka penceresini kırıp içeriye gerenlerin kardaki ayak izlerinden 2 kişi olduğu belirlendi. Araştırmayı derinleştiren polisler olayın şüphelisi olarak Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarında eve para için girdiklerini, anne ile kızını dövdüklerini itiraf ettikleri belirtildi.

2 şüpheli, bugün İnönü İlçesinin adli yönden bağlı olduğu Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ayhan Şenbel ile İsa Taştan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik Pazaryeri İlçesi K1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



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