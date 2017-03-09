Anne karnında bebek ölümünde doktora 10 ay hapis

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da 37 haftalık hamileyken kontrol için hastaneye giden, daha sonra evine gönderilen ve aynı gece bebeğini kaybeden Gülistan Ağırbaş için Doktor Genceddin Öner hakkında açılan, 'Görevi kötüye kullanma' davasında Öner'e, 10 ay hapis cezası verildi. Bu kararın ardından Ağırbaş ailesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aleyhine 110 bin liralık tazminat davası açtı.

Eşi Şeyhmus Ağırbaş'ın İstanbul'da geçici işçi olarak çalışması nedeniyle ailesi ile birlikte yaşayan 37 haftalık hamile Gülistan Ağırbaş (20), 23 Ağustos 2012 günü kontrol için Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. İlk hamileliği olması nedeniyle sık sık kontrole giden Ağırbaş, hastanede Uzman Doktor Genceddin Öner tarafından muayene edildi. İddiaya göre genç kadına gebeliğinde herşeyin normal seyrettiğini söyleyen doktor, 3 gün sonra tekrar kontrole gelmesini söyleyerek evine gönderdi. Eve gittikten sonra şiddetli karın ağrısı başlayan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Muayenede genç kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edilince, Ağırbaş ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, Diyarbakır Valiliği'nden soruşturma izni için ön inceleme yaptırılmasını istedi.

'HASTANE BAHÇESİNİ YATAKLARLA DOLDURMAMIZ GEREKİR'

Ön inceleme kapsamında ifadesi alınan Doktor Genceddin Öner, hastanenin hitap ettiği nüfus yoğunluğuna göre doktor başına düşen hasta sayısının çok fazla olduğunu, günde bazen 100- 120 hastaya baktıklarını söyledi. Bu hastaya prosedürlerin eksiksiz uygulandığını belirten Dr. Öner, "Bu hastaları 'Aman birşey olmasın' endişesiyle yatırdığımızda, hastane bahçesini yataklarla doldurmamız gerekir" dedi.

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda 'Doktorun kusurunun olmadığı kanaatine varıldığı ve bu nedenle soruşturma izni verilmemesi istenmesine' rağmen Diyarbakır Valiliği soruşturma izni verilmesine karar verdi.

ADLİ TIP DOKTORU KUSURLU BULDU

Doktor Genceddin Öner'in bu karara itirazı ise Bölge İdare mahkemesi'nce reddedildi ve tosya savcılığa gönderildi. Soruşturma başlatan savcılık, Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan rapor istedi. Adli Tıp raporunda da NST incelenmesinde bebeğin rahim içinde sıkıntıda olduğu, gebenin hastaneden taburcu edilmeden takip edilmesinin zorunlu olduğu, doktorun hastayı taburcu etmesi nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

10 AY CEZA 6 BİN LİRA PARAYA ÇEVRİLDİ

Adli Tıp raporu üzerine soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 Eylül 2013 tarihinde hazırladığı iddianamede, Genceddin Öner'in 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamenin kabul edilmesi ile yargılaması yapılan sanık Genceddin Öner Adli Tıp Kurumu raporları arasında çelişki olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'ndan rapor aldırılmasını istedi. Yüksek Sağlık Şurası raporunda da sanığın kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine mahkeme 11 Mart 2015 tarihinde dava ile ilgili karar verildi. Doktor Genceddin Öner'i önce 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın duruşmadaki saygılı davranışlarını dikkate alarak cezayı 10 aya indirdi ve 6 bin lira para cezasına çevirdi.

110 BİN LİRA TAZMİNAT DAVASI

Ceza davası ile ilgili kararın verilmesi üzerine Ağırbaş ailesinin avukatı Mehmet Koyuncu, Sağlık Bakanlığı'na başvurarak, sağlık hizmetindeki kusur nedeniyle tazminat talep etti. Bakanlığın talebi reddetmesi üzerine Avukat Koyuncu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı aleyhine 110 bin lira tazminat davası açtı. Davayı kabul eden İdare Mahkemesi'ne savunma dilekçesi gönderen Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, talebinin haksız zengilşmeye yol açacağını öne sürerek reddine karar verilmesini istedi.

Dava ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

