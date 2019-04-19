Anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

MERSİN, () - MERSİN'de birlikte yaşayan anne ve kızı, evlerinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki sitenin 5'inci katındaki evde yaşayan Cennet (90) ve kızı Fikriye Erden'den (63), uzun süre haber alınamadı. Anne- kızın yaşadığı daireden kötü kokuların yayılması üzerine polise haber verilirken, bölgeye gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Cennet ve Fikriye Erden'in cansız bedenleri ile karşılaştı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülen anne ve kızının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Evdeki eşyaların dağınık olduğunu gören polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.



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