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Anne ihbar etti, kızı ve erkek arkadaşı uyuşturucudan tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polise başvuran N.Ç., kızı N.C. ve erkek arkadaşı S.D.'nin, birlikte yaşadıkları evde uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu. Polisin eve düzenlediği operasyonda uyuşturucular ele geçilirken, gözaltına alınan...

Anne ihbar etti, kızı ve erkek arkadaşı uyuşturucudan tutuklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polise başvuran N.Ç., kızı N.C. ve erkek arkadaşı S.D.'nin, birlikte yaşadıkları evde uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu. Polisin eve düzenlediği operasyonda uyuşturucular ele geçilirken, gözaltına alınan N.C. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden N.Ç.; kızı N.C. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin evlerinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarında bulundu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 151,01 gram skunk, 6,37 gram eroin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirirken, N.C. ve erkek arkadaşı S.D. yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen N.C. ve S.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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