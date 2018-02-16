Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kadıköy İlçe Emniyet eski Müdürü'nün gözaltına alınmasıyla ilgili emniyetten açıklama
Emniyet eski müdürü gözaltında
Afrin’in 4 köyü daha teröristlerden temizlendi
Afrin’in 4 köyü daha teröristlerden...
Zeytin Dalı Harekatı'dan 1528 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekatı'da kaç terörist...
Sürücüler dikkat... İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı
İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı

Anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

DENİZLİ’de anne Seher Baş, yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk’ü av tüfeğiyle başından vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini de vurarak intihar etti. Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı...

Anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti
DENİZLİ’de anne Seher Baş, yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk’ü av tüfeğiyle başından vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini de vurarak intihar etti. Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Öztürk’ün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.
Olay bugün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071 Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin silah sesleri duymasıyla ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmanın giriş katında oturan Seher Baş’ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Evin mutfağına giden polis, Seher Baş ile yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası olduğu öğrenilen 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk’ün kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Yapılan soruşturma kapsamında anne Seher Baş’ın av tüfeğiyle engelli oğlunun kafasına ateş ederek öldürdüğü ardından yine aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından eve gelen Seher Baş’ın babası Orhan Baş gözyaşı döktü.
Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) görevli olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilerek tutuklanıp, cezaevine konulduğu öğrenildi. Anne Baş ile oğlunun engelli maaşı ile belediyeler ve komşulardan gelen yardımlarla geçinmeye çalıştıkları öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşayan anne Baş'ın sık sık komşularına, “Oğlumu da öldürüp intihar edeceğim” dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314