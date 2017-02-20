Anne- baba katili şeker komasından öldü (2)- yeniden

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi'nde, ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra evlerinin bahçesinde gömülü kemikleri bulunan emlak zengini Emine (80) ve Ahmet Refik Öner (86) çiftini öldürmekten yargılanıp, iki kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına mahkum edilen oğulları Kenan Öner (56), girdiği şeker koması sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

İznik'teki Beyler Mahallesi'nde oturan ve 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine- Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömüldüğü 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınan oğulları Kenan Öner'in günlüklerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Çiftin İznik'teki evlerinin bahçesinde üçüncü kez yapılan kazıda, kafatasları ve bazı kemik parçaları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde kemiklerin, parçalanarak gömüldüğü ortaya çıkan Öner çiftine ait olduğu saptandı. İncelemede çiftin kafataslarında kurşun deliği bulundu. Anne ve babasının katili olmakla suçlanan Kenan Öner tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından yargılanan Kenan Öner, 12 Haziran’da yapılan son duruşmada anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz için Yargıtay’a gönderilen dosyadaki ceza, 21 Kasım 2106'da onandı.

Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde cezasını çeken Kenan Öner’in geçen 25 Ocak’ta şeker komasına girerek, kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne yaşamını yitirdi.



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