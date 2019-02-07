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Anlaştığı kişinin trans birey olduğunu öğrenince fuhuş ihbarı yaptı

Tayfur KARA/SAMSUN, ()-SAMSUN'da, ilişki yaşamak için sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu B.Ö.'nün trans birey olduğunu öğrenen O.E., polisi arayarak fuhuş ihbarında bulundu. Gözaltına alınan B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye...

Anlaştığı kişinin trans birey olduğunu öğrenince fuhuş ihbarı yaptı

Tayfur KARA/SAMSUN, ()-SAMSUN'da, ilişki yaşamak için sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu B.Ö.'nün trans birey olduğunu öğrenen O.E., polisi arayarak fuhuş ihbarında bulundu. Gözaltına alınan B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ihbarda bulunan O.E.'nin de ifadesi alındı.
Olay dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.E. ilişki yaşamak için, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını gördüğü B.Ö. ile bağlantı kurdu. Anlaştığı kişinin evine giden ve parayı ödeyen O.E., ilişkiye gireceği kişinin trans birey olduğunu öğrenmesi üzerine, ilişkiden vazgeçerek parayı geri istedi. Parayı geri alamayan O.E., B.Ö. ile ilişkiye girdi. Daha sonra evden ayrılan O.E., polisi arayarak, ilişki yaşadığı B.Ö.'nün fuhuş yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Bürosu ekipleri, verilen adrese baskın yaparak, B.Ö.'yü gözaltına aldı.
Gözaltına alınan B.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ihbarda bulunan O.E. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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