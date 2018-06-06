Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Ankara’da kaza: Anne ve kızı öldü, 2 torun ağır yaralı

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selda Var ile annesi Hatice Uysal öldü, sürücünün 2 kızı ise ağır yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana...

Ankara’da kaza: Anne ve kızı öldü, 2 torun ağır yaralı
ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selda Var ile annesi Hatice Uysal öldü, sürücünün 2 kızı ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara yönüne giden Selda Var (43) yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Otomobilin TIR'ın dorsesinin altına girdiği kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturan Var'ın kızları Derin (8) ve Deniz Var (6) ise ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga kondu. 
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325