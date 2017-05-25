Ankara'ya şehit ateşi düştü

ANKARA, () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade er Emre Karagöz'ün Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki baba evine acı haber ulaştı.

Piyade er Emre Karagöz'ün şehit olduğu haberini Sincan'daki ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidin aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Karagöz ailesinin evinin önüne, belediye tarafından taziye çadırı kuruldu.

Bekar olan şehit er Emre Karagöz'ün askere gitmeden önce babasının yanında çalıştığı belirtildi.

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