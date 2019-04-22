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Ankara Valiliği: ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasını doğrulayacak bilgi ya da görüntüye ulaşılamadı

ANKARA Valiliği, Çubuk’taki şehit cenazesi sırasında bir takım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddiaları doğrulayacak bulguya ulaşılamadığını açıkladı.

Ankara Valiliği: ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasını doğrulayacak bilgi ya da görüntüye ulaşılamadı

ANKARA Valiliği, Çubuk’taki şehit cenazesi sırasında bir takım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddiaları doğrulayacak bulguya ulaşılamadığını açıkladı.

Ankara Valiliği’nin sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabında yer alan açıklamada, Çubuk ilçesindeki şehit cenazesi sırasında bir takım kişilere sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntülerin ayrıntılı bir şekilde incelendiği belirtilerek, "Olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır" denildi.

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