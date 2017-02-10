Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde gerginlik (2)

ARALARINDA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN DE BULUNDUĞU 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerle ilgili Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, bugün meydana gelen olaylarda, üniversiteye giren polisin gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle aralarında öğretim görevlilerinin de bulunduğu 6'sı kadın 12 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında ayrıca bir güvenlik görevlisi kalp krizi geçirdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, bugün öğle saatlerinde, ihraç edilen akademisyenlerin üniversiteyi terk etmeme eylemi üzerine polis ekipleri, kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Üniversiteye girişte herkes, kimlik kontrolüyle içeri alınırken, birçok öğretim üyesi ve öğrencinin de üniversiteye alınmadığı görüldü.

CHP'Lİ VEKİLLER KAMPÜSE GİRMEK İSTEDİ, ÖZEL GÜVENLİK ENGEL OLDU

Polisin müdahalesinin duyulmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP İzmir Milletvekili ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, kampüs önüne gelerek, üniversiteye girdi ve akademisyenlerle görüşmek istediklerini belirtti.

Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine CHP'li milletvekilleri, Ankara Valisi'ni ve üniversite yönetiminden yetkilileri telefonla aradı; ancak daha sonra kimsenin telefonlarına çıkmadıklarını belirtti. Bir süre bekleyen vekiller, kapıda özel güvenlik görevlilerini zorlayarak, içeri girmeye çalıştı. Bu sırada CHP'lilerle polis arasında arbede yaşandı.

KAMPÜSTE POLİS MÜDAHALESİ; 12 GÖZALTI

Milletvekillerinin üniversite kampüsüne girmesinin ardından çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler de kampüs içerisine girdi. Yaşanan arbedede polis, öğretim görevlilerine ve öğrencilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Üniversitenin İletişim Fakültesi'ne doğru koşan çevik kuvvet ekipleri, içeriye girerek burada 1 öğretim görevlisi ve 1 öğreniciyi gözaltına alarak, kampüs dışına çıkardı. Polis ekipleri, daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giderek burada da 1'i öğretim görevlisi 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda, aralarında öğretim görevlilerinin de bulunduğu 6'sı kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler ile üniversite güvenlik görevlileri, kampüs alanındaki gazetecileri de zor kullanarak dışarı çıkarırken, bu sırada üniversite içerisindeki bazı avukatlar da zorla dışarı çıkarıldı.

CHP'li milletvekilleri Ali Şeker ve Orhan Sarıbal, tablet ile sosyal medya üzerinden olayları canlı olarak yayınladı. Bu sırada, yanlarında cep telefonuyla fotoğraf çeken bir akademisyen gözaltına alınmak istendi. Milletvekilleri, polis yetkililerinin elinden aldıkları ve vermek istemedikleri kadın akademisyeni korumaya çalışırken, polis müdürleriyle arbede yaşadı. Polis ekipleri, milletvekillerinin ısrarına rağmen ellerinden aldıkları kadın akademisyeni de gözaltına aldı

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