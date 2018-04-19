Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 eski Danıştay personeli  gözaltında

Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda telefonlarında ByLock bulunduğu tespit edilen 7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı bildirilen kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa’da eşzamanlı yürütülen operasyonda şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.