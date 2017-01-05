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Ankara merkezli 31 ilde operasyon: 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı (2)

 74 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2010 KPSS sorularının çalınmasına yönelik 10'uncu dalga operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 74'ü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet...

Ankara merkezli 31 ilde operasyon: 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı (2)

 74 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2010 KPSS sorularının çalınmasına yönelik 10'uncu dalga operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 74'ü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından yürütülen KPSS soruşturmasına yönelik 10'uncu operasyon, eşleri 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan 105 asker eşine yönelik yapıldı. Savcı Erkman'ın talimatıyla harekete geçen Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 ilde haklarında yakalama kararı bulanan 105 kişiden 74'ünü gözaltına aldı. Gözaltı kararı alınanlar arasında araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman ve çeşitli devlet kurumlarında çalışanlar olduğu; bunların 2'sinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'nın binbaşı, 40'nın yüzbaşı ve 4'ünün üsteğmen gibi rütbelerde yer aldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER İLE FETÖ ÜYELERİ ARASINDAKİ İLGİNÇ BAĞLANTILAR

Şüphelilerden Kevser T.'in eşinin, NATO'da görevli Binbaşı Musa T. olduğu ve darbe girişiminden sonra ülkeye dönmeyerek, Belçika'ya iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kevser T.'nin kardeşi Nuri Öztürk'ün ise daha önce soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden ve soruşturma kapsamında tutuklanan kişi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, yapılan inceleme sonrası, 2010 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sorularını sınavdan önce temin ettikleri yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğunu belirten savcılık yetkilileri, şüphelilerin eşlerinden FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olanların bulunduğu bilgisini de verdi.

Özkan ARSLAN / ANKARA, ()

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