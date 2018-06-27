Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri...

Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 30'u pilot, 35'i üsteğmen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 99 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen, kısa süre önce hakkında bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapılan 78 kişi ile daha önce hakkında darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 30'u pilot, 35'i üsteğmen olmak üzere 99 şüphelinin gözaltı işlemlerine başlandı.
ESKİ TUĞGENERAL SÖNMEZATEŞ DE AYNI YÖNTEMLE HABERLEŞMİŞ
Öte yandan 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi için Marmaris'e giden FETÖ mensubu askerleri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemini kullandığı tespit edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325