Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavda soruları alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 48 FETÖ/PDY üyesi üyesi hakkında gözaltı kararı verildi, 41'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY üyelerinin 2009 yılında yapılan 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda soruların örgüt üyelerine dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 3'ü aktif görevde toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

