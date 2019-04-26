Ankara merkezli 13 ilde, FETÖ'den 41 polise gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2009 yılında FETÖ/PDY üyelerinin eriştiği soruları alarak polis kolejine girdiği tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 yılında sorulara ulaşan örgüt üyelerinin yardımıyla Polis Koleji'ne giren 41 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Ankara merkezli 13 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında Ankara dahil, 13 ilde 26 Nisan 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.