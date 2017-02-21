Ankara Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

ANKARA () - ANKARA Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 - 20 Şubat tarihleri arasında 52 ayrı olayda toplam 91 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı uygulama sonrası yakalanarak hakkında yasal işlem yapılan şahıslardan 22'sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu, 2'sinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, belirtildi. Yapılan uygulamalarda ise, 4.019 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 235 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 149 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi , 972 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 1.126 adet uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi, 43 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid(Bonzai) maddesi, 18 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap maddesi, 51 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi, 9 gram uyuşturucu-uyarıcı afyon sakızı maddesi, 16 adet tabanca, 7 adet şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18.925 TL, 200 dolar, 50 avro ele geçirildiği duyuruldu.