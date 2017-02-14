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Ankara'daki terör operasyonlarında 113 kişi gözaltına alındı

Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA Valisi Ercan Topaca Ankara'da son günlerde yapılan terör operasyonlarında 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Valisi Ercan Topaca Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde başkentteki operasyonlara...

Ankara'daki terör operasyonlarında 113 kişi gözaltına alındı

Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA Valisi Ercan Topaca Ankara'da son günlerde yapılan terör operasyonlarında 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Valisi Ercan Topaca Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde başkentteki operasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Operasyonların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Topaca, "15 Şubat bölücü terör örgütünün elebaşının yakalanmasının ve ülkemize getirilmesiyle ilgili bazı hareketlenmelerin olabileceğini düşünerek operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 36 PKK mensubu olduğunu düşündüğümüz, 67 DEAŞ mensubu, 10 MLKP terör örgütü mensubu olmak üzere 113 kişi gözaltına alınmış olup, fiilen adli ve idari yönden soruşturmaları devam etmektedir" dedi.

Emniyet ekiplerinin çok sayıda önlemler aldığını anlatan vali Topaca, vatandaşlarında duyarlı olmasının altını çizerek, "Herkesin uyanık olması, herkesin sorumlu bir vatandaş gibi davranarak gerek şüpheli şahısların polise bildirilmesi, gerekse uyuşturucu, fuhuş, terör gibi suçların işlendiği görüldüğü zaman herkesin duyarlı davranması, kolluk kuvvetlerini uyarmasını ve çocuklarına herkesin sahip çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

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