Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - ANKARA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun karayolunda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden 54 B 1901 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında kağıt taşıyan Suriyeli Salih A. isimli çocuğa, ardından da aynı yöne giden Fahri Özaslan yönetimindeki 06 ED 5271 ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 ED 2704 plakalı otomobillere çarptı. Yol kenarındaki Mobese direğine çarparak ters dönen 54 B 1901 plakalı otomobilin sürücüsü ile Salih A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavile alındı.
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - ANKARA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.