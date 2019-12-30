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Ankara'da, yılbaşında 17 bin polis ve 5 bin jandarma görev yapacak

ANKARA Valiliği'nce halkın yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesi için yarın kentte 17 bin 869 polis ve 5 bin 545 jandarmanın görev yapacağı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada; halkın güvenliği, kamu düzeninin...

GÜVENLİK 30.12.2019, 17:54
Ankara'da, yılbaşında 17 bin polis ve 5 bin jandarma görev yapacak
ANKARA Valiliği'nce halkın yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesi için yarın kentte 17 bin 869 polis ve 5 bin 545 jandarmanın görev yapacağı açıklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylem arayışlarına karşı Ankara'da yılbaşı nedeniyle çeşitli tertip ve tedbirler alındığı belirtildi. Halkın yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesi için 17 bin 869 polis ve 5 bin 545 jandarma olmak üzere gün boyunca 23 bin 414 kolluk gücünün sahada olacağı kaydedilerek, şöyle denildi:
"Halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı, Güvenpark havuz çevresinde güvenlik önlemi alınacak olup ihtiyaç duyulduğunda yol kapaması yapılacaktır. Bahçelievler Aşkabat Caddesi (7'nci Cadde) ve Bestekâr Caddesi trafiğe kapatılacak, ihtiyaç olması halinde 54'üncü Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Tunus Caddesi ve Filistin Caddesi etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca, insanların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis ve jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacaktır."
'AVM'LERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK'
Açıklamanın devamında; havaalanı, tren garı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) garı, metro, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile terminallerde, yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve devlet kara yolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ile tim sayılarının artırılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ankara'yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecektir. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir. 112 Acil, 155 Polis imdat ve 156 Jandarma imdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir. Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacaktır. Alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacaktır. İlimizdeki umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin işletmecilerine gerekli tebligat yapılarak bu yerlerde özel güvenlik görevlisi bulundurmak başta olmak üzere kendi güvenlik tedbirlerini almaları sağlanacaktır. Merkez ilçeler yanında diğer ilçelerimizde kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır."
'TOPLU TAŞIMA İÇİN TEDBİRLER ALINACAK'
Yılbaşı nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından çeşitli önlemler alınacağı, bu kapsamda özellikle alışveriş ve eğlence mahalleri ile diğer umuma açık alanlarda denetimler yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi:
"İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hâle getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır. Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacak, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak ve acil müdahale ekipleri oluşturacaktır. Devlet hastaneleri acil servisleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hâle getirilecektir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 27.12.2019 tarihinden itibaren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde başlanmış olan denetimler, yılbaşı gecesi de sürdürülecektir. Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., ekiplerini her an müdahaleye hazır hâlde bulunduracaktır. Vali Yardımcıları Başkanlığında İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplanacak ve alınan güvenlik tedbirlerinin takibi sağlanacaktır."

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